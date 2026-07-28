Предприятия СИБУРа в Татарстане в I полугодии увеличили производство на 6%

В январе-июне этого года предприятия СИБУРа в Татарстане увеличили объем производства продукции на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,19 млн тонн, сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли РТ.

В том числе «Нижнекамскнефтехим» за первое полугодие 2026 года произвел 1,59 млн тонн товарной продукции (больше на 6,4%), «Казаньоргсинтез» – 600 тыс. тонн (рост на 3,8%).

«Мы внимательно следим за ситуацией на предприятиях республики и оказываем необходимую поддержку. Несмотря на сложности, СИБУРУ удается сохранять высокие темпы выпуска продукции. Стабильность на системообразующих предприятиях – залог устойчивого развития Татарстана. СИБУР продолжает реализовывать масштабную инвестиционную программу. Это и запуск комплекса ЭП-600, и развитие научного потенциала в Казани. Все это, конечно же, укрепляет технологический потенциал и конкурентоспособность татарстанской продукции на российском и международном рынках», – прокомментировал заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Минпромторг РТ напомнил, что компания продолжает реализацию крупнейшей в республике инвестиционной программы, которая рассчитана до 2028 года. Она предполагает строительство новых производств на базе продукции запущенного комплекса ЭП-600, развитие научной и технологической инфраструктуры, модернизацию действующих мощностей. Всего в рамках инвестиционного цикла вложения в нефтехимические мощности республики составят 600 млрд рублей.

В 2025 году СИБУР инвестировал в развитие активов в Татарстане 148 млрд рублей, что составляет 46% от общего объема инвестиций в нефте- и нефтегазохимическую отрасль республики за год.

Реализация инвестиционной программы уже дает ощутимые результаты. По итогам прошлого года предприятия СИБУРа в Татарстане достигли рекордных производственных показателей за всю историю – совокупный выпуск составил 4,1 млн тонн товарной продукции, что на 14% превышает результаты 2024 года. Рост, зафиксированный в первом полугодии 2026 года, свидетельствует о продолжении этой динамики.

Предприятия показывают позитивную динамику финансовых показателей по кварталам.

Ключевым драйвером развития стал запущенный в 2025 году комплекс ЭП-600 в Нижнекамске. С момента ввода в эксплуатацию он наработал уже более 1,2 млн тонн целевой продукции, обеспечив прирост мощностей по производству этилена и полимеров.

Между предприятиями СИБУРа в Татарстане увеличивается кооперация: потребление этилена на «Казаньоргсинтезе» за первое полугодие 2026 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инвестиции конвертируются в рабочие места. В 2025 году на предприятиях СИБУРа в Татарстане было создано 750, к 2028 году будет создано 3000 высокотехнологичных рабочих мест, говорится в сообщении министерства.