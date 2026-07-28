Казань входит в тройку городов-миллионников по развитию городской среды

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казань входит в тройку лучших российских городов-миллионников по развитию городской среды и социальной инфраструктуры. Об этом сообщил сегодня глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Ренат Шамсутдинов на форуме «Работаем на результат!» в КДК им. Ленина в Казани.

«Казань уверенно удерживает позиции лидера среди городов-миллионников по вводу учреждений образования. За период с 2020 по 2025 год построено 26 детских садов и 15 школ. Капитально отремонтированы 9 школ и два детских сада», – заметил он.

С 2020 года отремонтировано 30 пищеблоков, этим летом работы идут в пяти столовых школ. Модернизированы учреждения здравоохранения, отремонтированы дороги, развивается инфраструктура городских поселков.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«При поддержке Раиса РТ возобновлена беспрецедентная программа реконструкции дорог в жилых массивах», – отметил Шамсутдинов.

За пять лет благоустроено 47 общественных пространств. Выросло количество спортивных объектов. По программе «Наш двор», реализуемой по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, благоустроено более 2,7 тысячи дворов. В этом году работы продолжаются на 418 дворовых территориях. За пять лет капремонт проведен в 1063 многоквартирных домах.

Участники форума обсудили итоги реализации народной программы за последние пять лет. На встрече собрались работники предприятий и организаций, общественных объединений, участники специальной военной операции и члены их семей.