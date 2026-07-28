На Госуслугах стартовал Чемпионат болельщиков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Собственный чемпионат для футбольных болельщиков стартовал в приложении «Госуслуги Карта болельщика». Участники смогут получать баллы за посещение матчей, правильные прогнозы и ответы на футбольные викторины, а по итогам сезона – претендовать на различные призы.

Главным подарком по итогам сезона Российской Премьер-лиги 2026/2027 станет электромобиль с Алисой и сервисами Яндекса. Среди других призов – возможность встретиться с главным тренером сборной России, получить персональное видеообращение от игрока национальной команды, а также выиграть абонементы на домашние матчи клубов РПЛ.

Для участия необходимо скачать приложение «Госуслуги Карта болельщика», оформить Карту болельщика и перейти в раздел «Чемпионат». Для получения призов и участия в программе лояльности потребуется авторизоваться на портале Российского футбольного союза.

За посещение стадиона участнику начислят 10 баллов, а если матч посещен вместе с ребенком – 20 баллов. За верный прогноз исхода встречи можно получить еще 10 баллов, за правильные ответы на футбольные викторины – до 15 баллов.

Приложение «Госуслуги Карта болельщика» также позволяет оформить карту для посещения футбольных матчей, приобрести билеты и следить за турнирной таблицей. Карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ.

Сезон чемпионата России 2026/2027 стартовал 24 июля. Матчи проходят в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Ростовской области, Краснодарском крае, Калининградской области, Татарстане, Чечне, Самарской, Оренбургской, Воронежской областях, Дагестане и других регионах.