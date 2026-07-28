Маткапитал на первого ребенка в России в 2026 году составляет 728 тыс. рублей

Материнский капитал в 2026 году составляет около 728 тыс. рублей на первого ребенка и около 963 тыс. рублей – на второго, если ранее семья не получала сертификат. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Если маткапитал уже был оформлен на первенца, при рождении второго ребенка предусмотрена доплата в размере около 234 тыс. рублей.

Депутат напомнил, что право на материнский капитал имеют женщины, родившие или усыновившие первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, а также второго и последующих детей, если они появились в семье с 1 января 2007 года.

Получателями выплаты также могут стать мужчины, если они являются единственными усыновителями ребенка и решение суда вступило в силу не раньше установленных законом сроков. Кроме того, право на сертификат возникает у отца или усыновителя в случае смерти матери, лишения ее родительских прав либо совершения ею преступления против ребенка.

Коломейцев отметил, что с 2024 года действует дополнительное требование: российское гражданство по рождению должны иметь и ребенок, и родитель, который получает материнский капитал.

По словам парламентария, программа материнского капитала действует с 1 января 2007 года. За это время выплатой воспользовались около 15 млн российских семей. Он подчеркнул, что сертификат предоставляется только один раз.

Если семья уже получила маткапитал после рождения первого ребенка, то при рождении второго ей выплачивается только установленная законом доплата. По данным депутата, таким механизмом уже воспользовались около 3 млн семей.

Коломейцев также отметил, что сейчас семьям не нужно подавать отдельное заявление для оформления материнского капитала. После регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС сертификат формируется автоматически и в электронном виде поступает в личный кабинет одного из родителей на портале «Госуслуги».

Выплата маткапитала соответствует целям и задачам национального проекта «Семья».