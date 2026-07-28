Пострадавшим после атак на объекты Wildberries оказали помощь на 40 млн рублей

Объединенная компания Wildberries и Russ (РВБ) направила более 40 млн рублей на помощь людям, пострадавшим в результате атак на логистические объекты компании. Об этом сообщили в пресс-службе РВБ, передает ТАСС.

В компании подвели промежуточные итоги поддержки пострадавших. Первые выплаты сотрудникам, получившим тяжелые травмы, а также семьям погибших были перечислены 21 июля.

В РВБ отметили, что помимо материальной помощи особое внимание уделяют психологическому состоянию пострадавших. Компания поддерживает связь со всеми, кто обратился за специализированной медицинской помощью.

Операторы кол-центра связываются с участниками событий и их родственниками, уточняют состояние здоровья, выясняют, требуется ли дополнительная помощь, и отвечают на возникающие вопросы.

Психологическую поддержку уже получили несколько сотен человек. Специализированные корпоративные службы работают в круглосуточном режиме, сообщили в компании.

В Wildberries и Russ также подчеркнули, что избежать большого количества жертв удалось благодаря заранее подготовленной системе безопасности. На логистических объектах регулярно проводились тренировочные учения, были назначены ответственные за эвакуацию и разработаны алгоритмы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

В компании добавили, что после объявления ракетной опасности сотрудники были оперативно выведены из опасной зоны, что позволило сохранить тысячи жизней.