В Казани начали создавать мурал, посвященный студенчеству

Президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани на здании №61 на улице Карбышева начали рисовать мурал, посвященный студентам. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов.

«Эта работа стала победителем нашего конкурса муралов. Ее создатель – студентка КНИТУ-КХТИ. На нем изображены студенты разных направлений: творческих, научных, гуманитарных и так далее. Уже начали работы, планируем закончить к сентябрю», – сообщил он.

Кроме того, в Нижнекамске продолжается отрисовка мурала, посвященного национальным традициям. На нем бабушка учит внучку лепить эчпочмаки.