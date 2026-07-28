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Культура 28 июля 2026 14:49

В Казани начали создавать мурал, посвященный студенчеству

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В Казани начали создавать мурал, посвященный студенчеству
Президент Лиги студентов РТ&nbsp;Шамиль Якупов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани на здании №61 на улице Карбышева начали рисовать мурал, посвященный студентам. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов.

«Эта работа стала победителем нашего конкурса муралов. Ее создатель – студентка КНИТУ-КХТИ. На нем изображены студенты разных направлений: творческих, научных, гуманитарных и так далее. Уже начали работы, планируем закончить к сентябрю», – сообщил он.

Кроме того, в Нижнекамске продолжается отрисовка мурала, посвященного национальным традициям. На нем бабушка учит внучку лепить эчпочмаки.

#лига студентов РТ #мурал
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