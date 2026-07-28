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Политика 28 июля 2026 22:20

Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может пройти в ближайшие недели

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Визит спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию может пройти в ближайшие недели, однако точных договоренностей пока нет. Об этом сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что такая возможность существует, но конкретные даты и окончательное решение на данный момент отсутствуют.

Ранее западные СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев в течение ближайших двух недель.

#Россия и США
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