Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию может пройти в ближайшие недели

Визит спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию может пройти в ближайшие недели, однако точных договоренностей пока нет. Об этом сообщил источник ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что такая возможность существует, но конкретные даты и окончательное решение на данный момент отсутствуют.

Ранее западные СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев в течение ближайших двух недель.