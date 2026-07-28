В Казани с 4 по 28 августа пройдут отключения горячей воды в ряде жилых домов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Опубликован график отключения горячего водоснабжения в августе для жилых домов, подключенных к сетям «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Отключения связаны с гидравлическими испытаниями и ремонтом тепловых сетей. Горячую воду планируют отключать в период с 4 по 28 августа. При этом сроки проведения работ могут измениться.

Жителям города рекомендуют следить за объявлениями в подъездах, где будет размещаться информация об отключениях.

При обнаружении признаков повреждения тепловых сетей или других коммунальных коммуникаций казанцев просят сообщить об этом на круглосуточную горячую линию Казанских тепловых сетей по телефону +7 (800) 234-82-43 и соблюдать меры безопасности.

4-14 августа:

Волгоградская, 2, 4, 6, 18, 35, 37, 41, 43, 45;

Декабристов, 150, 156;

Ибрагимова, 32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Ямашева, 28, 30, 32.

18-21 августа:

2-я Ленинградская, 4;

2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 26а, 34, 35, 36, 37, 39;

Абсалямова, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39;

Адоратского, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34в, 35, 36, 36б, 36в, 37, 38, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;

Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;

Академика Павлова, 1, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;

Амирхана, 2, 2а, 4а, 5, 6, 8а, 10, 10а корп.1-2, 11, 12а, 12б, 12д, 12е, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16 корп.2, 17, 18/41, 20а, 21, 22 корп.1-2, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109;

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Баруди, 11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Белинского, 12/8, 21, 21а, 21б, 27, 29, 29а, 29б, 31, 38, 39;

Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45, 69, 81, 83;

Бичурина, 13;

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

Бондаренко, 3б, 4, 6, 6а, 8, 9, 14, 15а, 15б, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 34;

Вахитова, 5 корп.2-3;

Воровского, 3а, 11, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;

Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 14, 18, 18в, 18г, 20, 22а, 24, 25, 28, 60, 62, 67а, 80а, 82б, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16, 45;

Выборгская, 2, 3, 4;

Гаврилова, 2, 4, 6, 7 корп.1-2, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 38, 40, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 корп.1-7;

Гагарина, 24, 26, 28б, 35а, 39а, 55, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;

Гашека, 3;

Годовикова, 15, 16;

Голубятникова, 13, 14, 16, 19а, 20, 21а, 22, 24, 26, 26а, 30;

Горсоветская, 2а, 17 корп.1-3, 19а, 25, 29, 33, 34;

Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43 корп.1,2,4, 43в, 50а;

Дежнева, 2 корп.1-2, 4 корп.1-2;

Декабристов, 8, 10, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;

Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 31, 31а, 33а, 37;

Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

Енисейская, 4а;

Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 28а, 29, 32/20, 32а, 34, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 83а, 89;

Калугинская, 4;

Карагандинская, 6, 6а;

Козина, 2, 3а, 3б, 5, 6, 7, 8, 19;

Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;

Коломенская, 17;

Коммунаров, 1/6, 2;

Комсомольская, 1 корп.1-6, 2;

Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;

Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34;

Короленко, 28б, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50а, 52а, 54, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 109;

Кошевого, 20;

Краснококшайская, 75а, 84, 84а, 84б корп.1-2, 60 корп.1-6;

Красносельская, 51/4;

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп.1-4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1-2;

Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;

Ленская, 10;

Ленинградская, 19в, 22, 60, 60б;

Лукина, 1а, 2/15, 3а, 4, 8, 10, 11 корп.1-2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 48ж, 48и, 50, 50а, 53, 55;

Луговая, 54;

Лушникова, 6, 8, 10;

Лядова, 9а, 15;

Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 39, 40, 49;

Малая Армавирская, 31;

Малая Крыловка, 27;

Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;

Миля, 7, 9, 11, 13;

Молодежная, 3, 3а, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;

Мусина, 1, 7, 9, 21, 23, 59а, 59б корп.1-2, 61а, 68, 68а, 69 корп.1-2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;

Мухамедьярова, 34;

Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;

Односторонка Гривки, 10, 48;

Окольная, 28, 30, 94а корп.1-2;

Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 34, 38;

Пилотская, 35, 37, 39 корп.1;

Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;

Ползунова, 5;

Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;

Пржевальского, 2, 4;

Проточная, 6, 12;

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б;

Северополюсная, 30;

Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1-2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37, 41, 41а, 43 корп.1-2, 46, 48, 50 корп.1-2, 51/11;

Симонова, 6, 15;

Солдатская, 3, 5;

Соловецких Юнг, 1, 7;

Тверская, 5, 9б;

Трамвайная, 17;

Тэцевская, 4, 4а, 4б, 4в, 4д, 4е, 9а, 11б, 13, 13а, 23;

Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хакима, 3, 5, 5а, 7, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 60, 62;

Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;

Хлебозаводская, 3, 6, 7а, 8;

Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44;

Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40/15, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 68а;

Четаева. 4, 5, 5а, 8, 9, 10, 11, 13 корп.1-2, 14, 14а, 14а корп.2, 20, 22, 24, 25, 27, 27а, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;

Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 15, 16/15, 17, 19, 20/12, 20а, 20б, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 61д, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 71б, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 81, 82, 85, 85а, 86, 86/10, 88;

Чкалова, 7б;

Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43 корп.2, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59а, 59в, 59г, 62, 63, 63а, 64 корп.1-2, 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;

Шадрина, 1;

Шатурская, 250;

Шоссейная, 57;

Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18;

Ютазинская, 6б корп.1-3, 14, 16, 18;

Ягодинская, 25;

Ямашева, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1-4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 101, 102, 102а, 103, 103а, 104 корп.1-2, 108, 110, 112;

Яруллина, 6.

25-28 августа: