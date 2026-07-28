Пьяный 18-летний парень на авто, удирая от ДПС в Казани, врезался в стену

Видео полицейской погони за легковушкой опубликовала Госавтоинспекция Казани. По информации правоохранителей, водитель проигнорировал требование проверки документов и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС ринулись в погоню за нарушителем. В какой-то момент последний потерял управление и врезался в стену, после чего попытался сбежать, но был задержан.

Нарушителем оказался 18-летний парень. На него составили протоколы: за езду в состоянии опьянения, управление незарегистрированным авто, проезд на красный свет, выезд на встречку, невыполнение требования об остановке и неповиновение сотруднику полиции.