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Происшествия 28 июля 2026 17:50

Пьяный 18-летний парень на авто, удирая от ДПС в Казани, врезался в стену

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Пьяный 18-летний парень на авто, удирая от ДПС в Казани, врезался в стену

Видео полицейской погони за легковушкой опубликовала Госавтоинспекция Казани. По информации правоохранителей, водитель проигнорировал требование проверки документов и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС ринулись в погоню за нарушителем. В какой-то момент последний потерял управление и врезался в стену, после чего попытался сбежать, но был задержан.

Нарушителем оказался 18-летний парень. На него составили протоколы: за езду в состоянии опьянения, управление незарегистрированным авто, проезд на красный свет, выезд на встречку, невыполнение требования об остановке и неповиновение сотруднику полиции.

#погоня дпс #погоня за автомобилем #госавтоинспекции казани
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