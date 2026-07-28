Уснувшего за рулем водителя будут судить за гибель пассажирки в Татарстане

64-летнего жителя Татарстана обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть женщины. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

Смертельное ДТП произошло 26 мая 2024 года на улице Советской в селе Столбище, что в Лаишевском районе РТ. Мужчина уснул за рулем автомобиля Hyundai Solaris, после чего машина съехала на тротуар и опрокинулась в кювет. В результате происшествия 85-летняя пассажирка скончалась от полученных травм. Другая пассажирка получила травмы средней тяжести.

Уголовное дело направлено в Лаишевский районный суд Татарстана.