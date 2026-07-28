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Политика 28 июля 2026 17:35

Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации

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Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на приход достойных представителей регионов в Совет Федерации после сентябрьских выборов. Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

Путин отметил, что 20 сентября в российских регионах пройдут выборы в различные органы власти, что повлияет и на состав верхней палаты парламента.

Президент подчеркнул, что обновление Совета Федерации является важным процессом. По его словам, в верхнюю палату парламента должны приходить опытные люди, которые будут работать на общий результат – развитие страны, поддержку граждан и достижение целей национального развития.

Матвиенко сообщила, что после выборов обновление состава сенаторов может составить от 20% до 30%. Она отметила, что Совет Федерации внимательно следит за тем, чтобы представители регионов, которые получают полномочия в верхней палате парламента, соответствовали необходимым требованиям.

Путин выразил уверенность, что после выборов в Совет Федерации придут достойные представители регионов.

#совет федерации #Владимир Путин #Валентина Матвиенко
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