Путин заявил о важности обновления состава Совета Федерации

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на приход достойных представителей регионов в Совет Федерации после сентябрьских выборов. Об этом глава государства сообщил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

Путин отметил, что 20 сентября в российских регионах пройдут выборы в различные органы власти, что повлияет и на состав верхней палаты парламента.

Президент подчеркнул, что обновление Совета Федерации является важным процессом. По его словам, в верхнюю палату парламента должны приходить опытные люди, которые будут работать на общий результат – развитие страны, поддержку граждан и достижение целей национального развития.

Матвиенко сообщила, что после выборов обновление состава сенаторов может составить от 20% до 30%. Она отметила, что Совет Федерации внимательно следит за тем, чтобы представители регионов, которые получают полномочия в верхней палате парламента, соответствовали необходимым требованиям.

Путин выразил уверенность, что после выборов в Совет Федерации придут достойные представители регионов.