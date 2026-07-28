Двоим татарстанцам, которые насиловали женщину на видеокамеру, вынесли приговор

Троим жителям Лениногорска вынесли приговор за тяжкие преступления, сообщает Управление следкома по Татарстану. В зависимости от роли каждого их признали виновными по уголовным статьям, среди которых – угроза убийством, вымогательство, изготовление порнографии, изнасилование и др.

Установлено, что в 2024 году злоумышленники, объединившись в преступную группу, вымогали у двух горожан деньги в размере 250 тыс. и 500 тыс. рублей. Кроме того, двое из преступников воспользовались беспомощным состоянием местной жительницы, подвергнув ее групповому изнасилованию. Один из соучастников снимал происходящее на видео и опубликовал запись в Интернете.

«Приговором суда двум виновным назначено наказание в виде 4,5 и 8 лет лишения свободы в колониях общего и особого режима, третьему – 3,5 года лишения свободы условно», – говорится в сообщении следкома.