Власти Татарстана планируют ужесточить правила содержания домашних животных

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Власти Татарстана намерены ужесточить правила содержания домашних животных. Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ, разработанный Главным управлением ветеринарии, пока проходит антикоррупционную экспертизу.

В случае принятия документа будут введены два новых ограничения и конкретизированы два старых.

В частности, под запретом окажется содержание в коммунальной квартире или в жилом помещении, занимаемом несколькими семьями, собак из перечня потенциально опасных пород (список был утвержден постановлением Правительства РФ от 29 июля 2019 года №974).

Кроме того, при перемещении собак, высота которых в холке превышает 55 сантиметров, по помещениям общего пользования многоквартирных домов и на их придомовых территориях владельцев обяжут использовать короткие (до 1,5 метра) поводки и намордники, подобранные исходя из индивидуальных особенностей питомцев.

Помимо этого, документ повторяет уже существующие запреты на содержание домашних животных в помещениях общего пользования многоквартирных домов и на их придомовых территориях. Вместе с тем сами эти понятия детализируются.

К помещениям общего пользования многоквартирных домов отнесены: межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации и мусороприемные камеры.

В свою очередь под придомовыми территориями понимаются: сам земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, а также трансформаторные подстанции, тепловые пункты, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах указанного земельного участка.

Рассматривавшееся в марте текущего года предложение ограничить число домашних животных, проживающих в квартирах, в данном документе отсутствует.