Участниками «Лига Форума 2026» станет почти тысяча студентов из разных стран

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

XII Студенческий образовательный форум «Лига Форум» пройдет на территории лагеря «Следопыт» в Набережных Челнах в три смены с 6 по 22 августа. Его участниками станет почти тысяча студентов из разных стран мира. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Форум будет состоять из трех смен на базе центра „Следопыт“. Там организуют специальные образовательные программы, нацеленные на развитие лидерских качеств. Мы видим всех участников проекта как актив для молодежной политики», – отметил он.

Первая смена пройдет с 6 по 10 августа под названием «Лига развития», вторая – с 12 по 16 августа как «Лига усиления», а третья – с 18 по 22 августа как «Лига интеграции». Последняя будет предполагать участие иностранных студентов, добавил президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов.

«На эту смену приедут студенты из 44 стран, в том числе из Вьетнама, Эфиопии, Новой Зеландии, Индонезии, Шри-Ланки и других. Также большой интерес от стран ближнего зарубежья», – пояснил он.

Проведение «Лига Форума» соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Указ о запуске обновленных национальных проектов до 2030 года в 2024-м подписал Президент России Владимир Путин.