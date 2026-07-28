Сенаторы США согласовали законопроект об «адских санкциях» против России

Сенаторы от обеих партий США достигли соглашения по законопроекту о так называемых «адских санкциях» против России и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg, передает «Газета.Ru».

Согласно данным агентства, документ предусматривает расширение ограничений в отношении Ирана и дает президенту США полномочия вводить пошлины против пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа.

Под возможные санкции могут попасть высокопоставленные российские чиновники, военные руководители, представители бизнеса и государственные компании. Кроме того, ограничения могут затронуть иностранные организации, которые поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

Для стран, закупающих российские энергоресурсы, законопроект предусматривает возможность введения пошлин размером до 100%.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявляла, что рассмотрение законопроекта об усилении санкций против России обеими палатами Конгресса не означает автоматического введения ограничений.

По ее словам, американские законодатели регулярно предлагают различные инициативы, чтобы обозначить свою позицию, однако это не всегда приводит к голосованию и принятию решений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие такого законопроекта будет иметь негативные последствия прежде всего для самих США. Она назвала возможные новые ограничения «выстрелом в ногу» для Вашингтона и отметила, что практика уже показала неэффективность санкционного давления на Россию.