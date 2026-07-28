Госкомитет РТ по биоресурсам: «Охота на медведя обойдется в 3 тыс. рублей»

Охота на бурого медведя после многолетнего перерыва стартует в Татарстане 1 августа. Заявки от охотников принимаются в охотхозяйствах. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

«Охотники могут обратиться к охотпользователям в Мамадышском и Рыбно-Слободском районах республики, где разрешена добыча. Нужно иметь действующий охотбилет и оплатить сбор за пользование объектами животного мира, который составляет 3 тысячи рублей», – рассказал он.

Охотиться на бурого медведя в Татарстане можно будет с 1 августа по 31 декабря и с 21 марта по 10 июня. По итогам весенне-летнего учета в 2025 году в Татарстане было замечено 90 косолапых. В предстоящем сезоне разрешена добыча лишь семи особей.

«По предварительным оценкам, максимально изъять на территории республики можно 17 особей. Однако по заявкам охотпользователей максимальный лимит составляет семь особей», – уточнил Чиспияков.

В охотхозяйстве «Албаевское», где насчитывается шесть медведей, разрешено добыть одного хищника, в охотхозяйстве «Камский берег» с семью животными предполагается разрешить добычу двух, а в охотхозяйстве «Камский берег 2» с 15 – четырех.

Охота на медведя сложная, по силам только опытным охотникам, поэтому желающих будет немного. По данным Чиспиякова, в Татарстане особой популярностью пользуется весенняя охота на гуся, зайцев и водоплавающую дичь осенью.