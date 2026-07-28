Опрос: 39% казанцев назвали рабочий стресс постоянной частью жизни

Только 5% жителей Казани никогда не сталкивались со стрессом из-за работы. Для 39% опрошенных он стал постоянной частью повседневности, а еще 30% испытывают напряжение на работе несколько раз в месяц или чаще. Об этом говорится в результатах исследования сервиса поиска работы Зарплата.ру и платформы психологической поддержки «Просебя» (входит в Группу Ренессанс Страхование). Исследование имеется в распоряжении «Татар-информа».

Согласно опросу, 21% казанцев сталкиваются с рабочим стрессом редко – только в исключительных ситуациях. Еще столько же испытывают его несколько раз в месяц, 15% – несколько раз в неделю.

Главной причиной стресса для участников исследования стала высокая нагрузка при низкой оплате труда – такой вариант выбрали 43% респондентов. Среди других распространенных факторов оказались токсичное поведение руководителей или коллег (38%), ощущение недооцененности со стороны работодателя (32%), неясные рабочие обязанности (24%) и страх увольнения или сокращения (22%).

Чаще всего последствиями рабочего стресса становились тревожность – ее отметили 57% опрошенных, эмоциональные срывы – 49%, проблемы со сном и потеря интереса к любимым занятиям – по 43%. Еще 35% респондентов сообщили о депрессивных состояниях.

Генеральный директор платформы «Просебя» Ксения Винцюнене отметила, что высокий уровень давления и стресса стал привычным явлением для многих работников. По ее словам, сегодня важно не только измерять уровень стресса, но и оценивать, к каким последствиям он приводит – например, ошибкам, снижению эффективности и потере сотрудников.

Она добавила, что устойчивость к стрессу можно развивать и выстраивать как часть рабочих процессов.

При этом не все сотрудники воспринимают стресс и выгорание как неизбежность. Почти половина опрошенных (45%) пытались самостоятельно справиться с этими состояниями.

Самым популярным способом восстановления стали хобби и дополнительный отдых – их выбрали 62% участников исследования. Еще 46% помогали себе с помощью спорта, а 39% сознательно снижали рабочий темп, несмотря на сохраняющийся объем задач.

В 17% случаев предпринятые меры действительно помогли справиться со стрессом, однако 28% респондентов не заметили положительного результата.

Более половины казанцев (56%) хотя бы задумывались об обращении к психологу из-за стресса или выгорания, но на практике к специалисту пришла только примерно каждая седьмая часть из них.

Главными причинами, которые мешали обратиться за помощью, стали высокая стоимость консультаций и мнение, что проблема недостаточно серьезная и пройдет сама собой, – оба варианта назвали по 33% опрошенных. Еще 22% указали на нехватку времени для регулярных встреч с психологом.

При этом 68% участников исследования заявили, что возможность бесплатно посещать психолога за счет работодателя могла бы повлиять на их решение обратиться за помощью. Для каждого третьего респондента такая возможность стала бы решающим фактором.

Исследование также показало различия между поколениями. Молодые сотрудники чаще говорили о рабочем стрессе: среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет с ним сталкивались 47%, тогда как среди работников старше 45 лет – 30%.

При этом представители старшего поколения в три раза чаще заявляли, что никогда не испытывали стресса из-за работы: такой ответ дали 17% взрослых участников опроса против 5% представителей поколения зумеров.

У молодых специалистов стресс чаще становится постоянным фоном. Только 8% опрошенных младше 25 лет сообщили, что сталкиваются с ним исключительно в кризисных рабочих ситуациях, тогда как 74% признались, что испытывают стресс как минимум несколько раз в неделю.