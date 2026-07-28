СИБУР откроет на экотропе в Казани новый «Маршрут Зяблика»

В конце августа на экотропе СИБУРа рядом с «Казаньоргсинтезом» откроют новый тематический маршрут – «Маршрут Зяблика». Он станет третьим участком экотропы и будет посвящен лесу, его водоемам и тому, как человек может помогать сохранять природную среду. Об этом на заседании Общественного совета предприятия сообщил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Открытие маршрута приурочили к началу нового учебного года. На экотропе продолжается совместная программа «Казаньоргсинтеза» и администрации Кировского и Московского районов Казани, в рамках которой для школьников проводят уроки биологии. В прошлом году их участниками стали более 500 учеников.

Новый маршрут пройдет по территории казанского участка «Волжской тропы» и станет продолжением уже действующих «Маршрута Лисы» и «Маршрута Ежа». Если первый знакомит посетителей с лесом, а второй рассказывает о его экосистеме и роли человека, то третий посвящен тому, как лес чувствует себя рядом с городом и чем люди могут быть ему полезны. На маршруте установят информационные стенды о животных и растениях, в том числе занесенных в Красную книгу.

«Чем «Зяблик» отличается от предыдущих троп? Прежде всего тем, что он охватывает водные объекты – озера Большое Глубокое и Малое Глубокое с их уникальной флорой и фауной. И здесь есть удивительная история: именно строительство завода «Казаньоргсинтез» в конце 1950-х годов фактически спасло эти озера от полного исчезновения. Крупный овраг, образовавшийся еще в начале XX века, грозил уничтожить водоемы, но при строительстве предприятия провели лесозащитные и полезащитные мероприятия. Так что слоган «Красивый, экологичный завод спас озера» – это чистая правда. Посетители тропы узнают об этом с удивлением», – рассказал заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

Новый «Маршрут Зяблика» станет самым длинным на экотропе СИБУРа. Его протяженность составит более 5,5 километра: тропа пройдет вдоль озера Глубокое и выйдет к Горьковскому шоссе.

Название маршрута связано с зябликом – это самая многочисленная птица лесопарка. Ее легко узнать по характерному пению, которое можно услышать практически весь теплый сезон: птицы прилетают в начале апреля и улетают на зимовку только в середине октября.

«Все три маршрута теперь можно будет пройти последовательно – их общая протяженность более пяти километров. Это доступно даже самым маленьким любителям природы. Экологическое состояние лесопарка, судя по его биоразнообразию, действительно хорошее, и мы, вместе с учеными, делаем все возможное для его сохранения», – подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Идея создания экотропы появилась после исследований, которые ученые Академии наук Татарстана провели в 2023 году в лесном массиве рядом с «Казаньоргсинтезом». Они обнаружили здесь около 800 видов растений, грибов и животных, более 70 из которых занесены в Красную книгу Татарстана. В лесу сохранились мхи и грибы, характерные для старовозрастных лесов, а возраст самой старой сосны достигает 168 лет.

С 1958 года этот лес соседствует с «Казаньоргсинтезом». По данным исследователей, сохранившееся биоразнообразие показывает, что при соблюдении экологических требований промышленное производство и природная среда могут сосуществовать.

«Мы сотрудничаем с компанией СИБУР и Институтом развития городов Татарстана уже несколько лет. Вместе мы разрабатываем и открываем экологические тропы на территории городского лесопарка – особо охраняемой природной территории местного значения. И в этом году появится уже третья тропа – маршрут «Зяблика». Все наши маршруты базируются на результатах научных исследований, выполненных Академией наук Татарстана, Волжско-Камским биосферным заповедником и Казанским федеральным университетом. Это позволило оценить высокое биоразнообразие территории и предложить маршруты, которые одновременно и научно-познавательны, и интересны для людей разного возраста», – отметил заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.