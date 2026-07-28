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Экономика 28 июля 2026 18:08

Татарстанским аграриям дадут 3,1 млрд рублей на новую технику

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В бюджете Татарстана на 2026 год заложено 3 079,4 млн рублей на субсидии для сельхозпроизводителей. Эти деньги пойдут на субсидии, которые помогут аграриям компенсировать часть расходов при покупке или лизинге новой сельхозтехники. Об этом сообщает Министерство финансов РТ.

Речь идет именно о новой, не бывшей в употреблении технике – тракторах, комбайнах, оборудовании для переработки и другой спецтехнике. Получить поддержку смогут не только фермеры и крупные сельхозпредприятия.

В список получателей вошли также научные организации, колледжи и вузы, которые в рамках своей образовательной или научной деятельности занимаются производством сельхозпродукции или ее переработкой. Кроме того, субсидии доступны для организаций агропромышленного комплекса всех форм собственности и для индивидуальных предпринимателей.

Ожидается, что выделенные средства не только помогут обновить материально-техническую базу отрасли, но и положительно скажутся на урожайности и качестве переработки продукции в республике.

#поддержка аграриев #обновление парка сельхозмашин #сельское хозяйство татарстана
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