Биолог Фенюк: человечество пока не готово к жизни длиной в 150 лет

Человечество пока не располагает научно подтвержденными способами продлить жизнь человека до 150 лет, однако медицина уже позволяет увеличить период активного долголетия, считает биолог, доктор наук Борис Фенюк. Об этом сообщает «Радио 1».

По словам специалиста, разговоры о возможности доживать до 130, 140 или 150 лет пока опережают реальные научные достижения. Современные исследования сосредоточены прежде всего на том, чтобы люди дольше сохраняли физическую активность, ясность мышления и самостоятельность.

«Сейчас люди в 60, 70 и 90 часто сохраняют и нормальное мышление, и физическую активность, работоспособность, и могут гораздо более полноценной жизнью жить», – говорит Борис Фенюк.

При этом биолог отметил, что подтвержденный рекорд продолжительности жизни человека составляет 122 года и 164 дня. По его мнению, этот показатель пока остается ориентиром для оценки максимального человеческого долголетия.

Фенюк призвал осторожно относиться к обещаниям биохакинга и средств, которые якобы способны значительно продлить жизнь. По его словам, научно доказанного способа обеспечить человеку жизнь до 150 лет сегодня не существует.