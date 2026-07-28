«Не надо так с инвалидами»: депортирован таксист, отказавшийся везти ветерана

Таксист-мигрант, отказавшийся везти ветерана СВО, депортирован из России. Об этом рассказала член СПЧ и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. По ее данным, мужчине аннулировали патент на работу и запретили въезд на территорию РФ до 2032 года.

Таксист, приехавший из Узбекистана, был официально трудоустроен в коммерческой фирме, он имел патент, оплаченный до августа 2026 года, уточнила Ахмедова.

«Это важный прецедент, и я надеюсь, он послужит примером для других водителей. Не надо так поступать с бойцами и просто инвалидами», – написала она в МАКС.

Ранее главред Регнума сообщала, что таксист уезжать из России не планировал. После того, как его аккаунт заблокировали, лишив тем самым возможности работать таксистом, тот заявил, что планирует в дальнейшем заниматься ремонтом.

Она также рассказала о версиях, выдвинутых таксистом в свое оправдание. Согласно первой, якобы инвалид был в коляске, а для этого нужен отдельный тариф, хотя ветеран на тот момент коляской не пользовался, так как разнашивал протез. Затем водитель высказал иную версию: якобы он приехал по адресу, не зная конечной точки. Когда он ее увидел, то решил, что для него это слишком далеко. И самого ветерана он будто и не увидел: лишь женщину – жену заказчика.