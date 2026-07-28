«Рубин» и «Балтика» заинтересовались защитником «Порту-Б» Фелипе Силвой

Фото: fcporto.ru

Как сообщает португальская пресса, казанский «Рубин» и калининградская «Балтика» проявляют интерес к 24-летнему центральному защитнику «Порту-Б» Фелипе Силве. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

По информации источника, «Порту» готов отпустить бразильца за 3 миллиона евро, но клуб открыт к переговорам и может снизить цену. При этом португальцы не рассматривают вариант аренды и настаивают на полноценном трансфере.

Помимо российских клубов, защитник также входит в сферу интересов бразильского «Сан-Паулу», однако, по данным UOL, клуб из Сан-Паулу уже вышел из переговоров, посчитав запрашиваемую сумму завышенной.

Рыночная стоимость Фелипе Силвы, по оценке Transfermarkt, составляет около 1 миллиона евро . В прошлом сезоне за «Порту-Б» он провел 63 официальных матча и забил 4 гола. Контракт защитника с «Порту» рассчитан до 2029 года.