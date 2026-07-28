«Я много лет в черном списке»: Иркэ готова объясниться с Ландыш Нигматжановой

Певица Иркэ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Популярная татарская эстрадная певица Иркэ готова подружиться и помириться с коллегой по цеху Ландыш Нигматжановой. Но, по ее словам, первый шаг должна сделать сама Ландыш, найдя номер Иркэ и позвонив ей. Артистка сказала об этом, отвечая в социальной сети на вопросы своих подписчиков, сообщает издание «Интертат».

«Я бы высказала свое мнение о дружбе. Вообще о дружбе. Только не говорите «Ландыш Нигматжанова и вы – друзья». Давайте забудем об этом. При необходимости, если Ландыш захочет поднять эту тему, она найдет мой номер, мы поговорим, и проблема будет решена. Я могу эту проблему решить, но вместе с ней. Пусть придет, потому что я уже много лет в ее черном списке. Я бы с Ландыш поговорила», – подчеркнула певица.

По словам артистки, она разговаривала со многими людьми, которые выступали против нее. «Из них 70–80% просили прощения со слезами на глазах. Я согласна, я готова пообщаться со всеми желающими, обсудить вопросы», – заключила Иркэ.