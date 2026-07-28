Герой России Лапин: Татарстан лидирует по числу Героев РФ среди регионов

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Татарстан за 4,5 года проведения СВО стал мощным тыловым центром и кузницей резервов для нашего фронта. Об этом сообщил сегодня Герой России, генерал-полковник Александр Лапин на форуме «Работаем на результат!» в КДК им. Ленина в Казани.

«Десятки тысяч жителей нашей республики ушли добровольцами и из числа резервистов на различные участки фронта. 17 татарстанцев стали Героями Российской Федерации. Каждый, кто воевал более года, награжден государственными наградами – орденами и медалями», – рассказал он.

Лапин отметил, что по количеству Героев Российской Федерации Татарстан сегодня занимает лидирующее положение в стране.

«Это ключевой показатель, который предельно ясно характеризует многонациональный народ республики как стойкого, мужественного, преданного нашей великой Родине», – заметил он.

На встрече с казанцами Александр Лапин рассказал о том, какую гуманитарную помощь оказывает Татарстан фронту и жителям освобожденных территорий «на исконно исторической русской земле», а также о помощи ветеранам СВО и их семьям.

В беседе с журналистами Александр Лапин отметил, что Татарстан оказывает гуманитарную помощь с 1 марта 2022 года.

«Меньше, чем через неделю наш многонациональный народ республики откликнулся на просьбу помогать фронту. Единение народа и армии дает нам уверенность в победе. И эта помощь идет каждый день», – заметил он.

Участники форума осудили итоги реализации народной программы за последние пять лет. На встрече собрались работники предприятий и организаций, общественных объединений, участники специальной военной операции и члены их семей. Александр Лапин сообщил, что на подобных встречах люди обращаются к нему с вопросами и проблемами, которые решаются непосредственно на месте.

Видео: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»