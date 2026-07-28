В Большой Атне пройдет свадебный этнофестивель «ЭтнэТуй»

В парке культуры и отдыха «Туган ягым» села Большая Атня в субботу, 1 августа, состоится III открытый фольклорно-этнический фестиваль «ӘтнәТуй».

«Среди республиканских фестивалей событий, связанных со свадьбой, еще не было, а ведь свадьба – это новая жизнь, обновление», – рассказала о тематике фестиваля методист Ресурсного центра инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Миляуша Насибуллина.

В программе – красочный парад с народными песнями, уроки семьи от имам-хатыба мечети «Гаиля» Рустема Хайруллина, а также выступления творческих коллективов Татарстана и приглашенных артистов: Венеры Ганеевой, Ильгиза Закиева, этногруппы «Риваять», ABIEM Project и другие.

По словам начальника отдела культуры Атнинского района Алии Абдуллиной, в фестивале примут участие еще четыре муниципалитета: Арский, Высокогорский, Балтасинский и Рыбно-Слободский районы.

«Главная особенность в том, что мы все эти [свадебные] обряды (обряды разные районов республики – прим. Т-и) в интерактивный форме представим на современных свадьбах молодых людей», – пояснила Абдуллина.

Сами свадьбы на предстоящем фестивале будут постановочными, однако организаторы надеются, что в будущие годы удастся организовать и настоящие фестивальные свадьбы.

На площадке фестиваля также будут работать интерактивные площадки: гастрономическая зона «Туй ашлары» с традиционными свадебными угощениями 50–70-х годов, в числе которых – «Атнинский паштет»; площадка «Гөлҗиһан» с народными играми и песнями; тематическая выставка свадебных нарядов и фотовыставка со свадебными сюжетами из прошлого века; мастер-классы и выставка изделий творческой мастерской «Мәхәллә» под названием «Энә һәм җеп моңы»; площадка «Сөлге аланы»; детская игровая зона «Наза».

Также на фестивале пройдет конкурс невест, в котором примут участие девушки из Атнинского района. Победительнице обещают «очень большой» и полезный на кухне приз.

Помощник организатора фестивальной программы Фаиль Баязитов пояснил, что одна из целей всего «ӘтнәТуй» – показать, что свадьба, несмотря на современные тенденции, – это в первую очередь знакомство двух семей, а не банкет с концертом.

«Раньше на свадьбах семьи роднились, сегодня семьи приходят смотреть концерт. Хотелось бы это изменить», – констатировал Баязитов.

В этом году организаторы планируют провести мероприятие в совершенно новом формате. Главная цель – сохранение татарских свадебных обрядов Заказанья, а также восстановление и популяризация обычаев и традиций, связанных со свадебным церемониалом.

Фестиваль проводится раз в два года. В этом году он получил поддержку Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и был включен в карту этнофестивалей Татарстана.