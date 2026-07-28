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Общество 28 июля 2026 19:06

В Болгаре пройдет всероссийский скаутский слет «Джамбори»

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Всероссийский слет скаутов «Джамбори» пройдет с 1 по 7 августа в городе Болгар Республики Татарстан.

Центральной темой слета в этом году станет возрождение и популяризация народных ремесел, в связи с чем в рамках программы будет работать «Детская Ремесленная слободы».

Участников слета ждет насыщенная образовательная, спортивная и развлекательная программа. Организаторы разработали тематические модули «Дети корабелов», «Игры большой страны», «Чистая Волга», «Ремесленная слобода» и другие направления, охватывающие различные аспекты скаутской деятельности и культурного развития.

Ежедневно на территории лагеря в тематических шатрах будут функционировать мастерские под руководством опытных мастеров декоративно-прикладного искусства из различных регионов страны. Участники будут осваивать техники изготовления сувенирной продукции из глины, кожи, бумаги, текстильных волокон и природных материалов.

Организаторы ожидают, что мероприятие соберет больше тысячи участников из разных регионов Российской Федерации.

#Болгар
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