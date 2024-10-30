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В Татарстане пройдут бесплатные курсы для настоящих и будущих социальных предпринимателей
Центр «Мой бизнес» Республики Татарстан приглашает предпринимателей, имеющих статус «социальное предприятие», и предпринимателей, которые планируют стать «социальными», на бесплатную обучающую программу «Личный бренд и диджитал маркетинг для социального предпринимателя. Как создавать инвестиционно-привлекательную репутацию».
Программа для тех, кому важно понять и освоить технологию продвижения своего бизнеса, услуг с помощью личного брендинга, современных инструментов работы с социальными сетями и мессенджерами.
Кто хочет научиться привлекать ресурсы в свой бизнес через грамотное взаимодействие с профессиональными сообществами, СМИ, органами власти, выступать на форумах, проводить презентации для инвесторов, грантодателей и заказчиков в 2025 году.
Спикер: Яркина Ирина Владимировна - директор международного центра бизнес-консалтинга «Яркина Школа», бизнес-аналитик, консультант по привлечению бизнес-ресурсов для микро и малого бизнеса. Председатель комитета по госзаказу и цифровой экономике ВРО «ОПОРА РОССИИ».
В рамках обучающей программы вы:
• Узнаете об отличиях социального предпринимательства от классического бизнеса, какие меры поддержки есть для социальных предприятий
• научитесь самостоятельно создавать продающие презентации в зависимости от того, кому презентуете свои услуги: инвесторам, грантодателям, потенциальным клиентам или бизнес-партнерам;
• создадите продающую упаковку для страниц в ВКонтакте;
• поймете, как писать продающие посты и рекламные объявления;
• познакомитесь с сервисами для создания контента с помощью нейросетей
• научитесь подбирать дистанционных помощников (дизайнеры, копирайтеры, таргетологи) под ваши бюджетные возможности через биржи фриланса;
• получите готовый пример контент-плана на 3 месяца под свой бизнес;
• создадите стратегию личного брендинга и концепцию продвижения на 12 месяцев!
Эта программа про то, как работать с клиентами, партнерами, инвесторами, представителями органов власти через современные каналы коммуникации так, чтобы к вам сами приходили, покупали и предлагали содействие.
По окончании обучения выдается сертификат
Даты проведения: с 12.11.2024 по 29.11.2024;
Формат: живые тренинги, онлайн занятия и консультации.
Обучение бесплатное.
Регистрация по ссылке: https://kalinayarkina.ru/tatarstan-selfbrend?erid=2SDnjckRp1R
Обучающая программа реализуется Центром «Мой бизнес» НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Реклама. ИП Яркина И.В.
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