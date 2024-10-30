В Татарстане пройдут бесплатные курсы для настоящих и будущих социальных предпринимателей

Центр «Мой бизнес» Республики Татарстан приглашает предпринимателей, имеющих статус «социальное предприятие», и предпринимателей, которые планируют стать «социальными», на бесплатную обучающую программу «Личный бренд и диджитал маркетинг для социального предпринимателя. Как создавать инвестиционно-привлекательную репутацию».

Программа для тех, кому важно понять и освоить технологию продвижения своего бизнеса, услуг с помощью личного брендинга, современных инструментов работы с социальными сетями и мессенджерами.

Кто хочет научиться привлекать ресурсы в свой бизнес через грамотное взаимодействие с профессиональными сообществами, СМИ, органами власти, выступать на форумах, проводить презентации для инвесторов, грантодателей и заказчиков в 2025 году.

Спикер: Яркина Ирина Владимировна Фото: Яркина И.В.

Спикер: Яркина Ирина Владимировна - директор международного центра бизнес-консалтинга «Яркина Школа», бизнес-аналитик, консультант по привлечению бизнес-ресурсов для микро и малого бизнеса. Председатель комитета по госзаказу и цифровой экономике ВРО «ОПОРА РОССИИ».

В рамках обучающей программы вы:

• Узнаете об отличиях социального предпринимательства от классического бизнеса, какие меры поддержки есть для социальных предприятий

• научитесь самостоятельно создавать продающие презентации в зависимости от того, кому презентуете свои услуги: инвесторам, грантодателям, потенциальным клиентам или бизнес-партнерам;

• создадите продающую упаковку для страниц в ВКонтакте;

• поймете, как писать продающие посты и рекламные объявления;

• познакомитесь с сервисами для создания контента с помощью нейросетей

• научитесь подбирать дистанционных помощников (дизайнеры, копирайтеры, таргетологи) под ваши бюджетные возможности через биржи фриланса;

• получите готовый пример контент-плана на 3 месяца под свой бизнес;

• создадите стратегию личного брендинга и концепцию продвижения на 12 месяцев!

Эта программа про то, как работать с клиентами, партнерами, инвесторами, представителями органов власти через современные каналы коммуникации так, чтобы к вам сами приходили, покупали и предлагали содействие.

По окончании обучения выдается сертификат

Даты проведения: с 12.11.2024 по 29.11.2024;

Формат: живые тренинги, онлайн занятия и консультации.

Обучение бесплатное.

Регистрация по ссылке: https://kalinayarkina.ru/tatarstan-selfbrend?erid=2SDnjckRp1R

Обучающая программа реализуется Центром «Мой бизнес» НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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