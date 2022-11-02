Tele2 улучшила качество связи в 28 районах Татарстана

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития в Татарстане за 9 месяцев 2022 года. Специалисты компании модернизировали 10% базовых станций LTE. Благодаря своевременной реновации и оснащению дополнительным оборудованием скорость мобильного интернета в отдельных районах выросла в два раза. Улучшение качества покрытия коснулось более одного миллиона жителей республики.

Специалисты Tele2 продолжают обновлять инфраструктуру сети и оснащать объекты дополнительным оборудованием диапазона LTE. Модернизация проводится на основе данных о росте количества абонентов и динамике скорости мобильного интернета на одного абонента. Одной из приоритетных задач стал запуск 2600 Мгц и 2100 Мгц в крупных городах: Казань, Альметьевск, Бугульма, Набережные Челны, Нижнекамск. Технологии позволяют значительно нарастить скорость мобильного интернета и сохранить ее в периоды пиковых нагрузок. Также благодаря установке дополнительного оборудования LTE1800 скорость мобильного интернета в селе Мамашир выросла в 2 раза.

С начала года технические специалисты увеличили емкость базовых станций сети Tele2 в 28 районах, в некоторых скорость интернета выросла до 2 раз.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Основной нашей задачей в настоящее время является поддержка стабильной работы действующих сетей, а также предоставление бесперебойных и качественных услуг связи населению. В этом году мы следуем за потребностями наших абонентов и уделяем особое внимание своевременной модернизации инфраструктуры. Tele2 в первую очередь наращивает емкость сети там, где трафик растет наиболее интенсивно — это новые жилые комплексы, спальные районы, а также населенные пункты вблизи районных центров и крупных городов». Реклама. www.tele2.ru