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Происшествия 15 августа 2026 03:39

«Воздушная тревога!»: В Казани прозвучали сирены из-за ракетной опасности

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«Воздушная тревога!»: В Казани прозвучали сирены из-за ракетной опасности

Сирены прозвучали в Казани в связи с объявленным режимом ракетной опасности. В столице Татарстана объявлена воздушная тревога.

«Внимание! Воздушная тревога! Угроза непосредственного нападения воздушного противника. Вам необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды, личные документы. Погасите свет, предупредите соседей о воздушной тревоге. Зайдите в ближайшее защитное сооружение и находитесь там до сигнала "Отбой воздушной тревоги"», – произнес голос из громкоговорителя.

Режим «Ракетная опасность» объявили в Татарстане 15 августа в 3.10. В связи с этим мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к горожанам, попросив принять меры безопасности.

Что нужно делать при ракетной опасности – инструкция от МЧС

Указанный сигнал подается для предупреждения населения о возникшей непосредственной угрозе ракетной опасности.

При введении режима «Ракетной опасности» необходимо укрыться в помещении без окон или спуститься в подземное пространство.

‎Если вы дома и нет возможности спуститься в подвал, нужно плотно закрыть окна и не подходить к ним. Следует перекрыть газ, воду, отключить электричество, укрыться в комнате с несущими стенами, сесть на пол у стены, подальше от окон. Лучше выбрать помещение без окон – ванную, коридор, туалет, кладовую.

‎Если есть возможность, укрыться в подземном помещении, необходимо: закрыть окна, перекрыть газ и воду, отключить электричество, взять документы, телефон, деньги и необходимые вещи. Предупредить соседей, помочь детям, пожилым, людям с инвалидностью. Спуститься в подвал или другое заглубленное укрытие.

‎Если вы в автомобиле или общественном транспорте, следует остановить транспорт (или попросить водителя остановиться). Покинуть машину и укрыться в ближайшем подземном или полуподземном помещении: подвале, погребе, водоотводной трубе, другом искусственном укрытии.

Если вы на улице, нужно найти ближайшее заглубленное укрытие подземного пространства, цокольный этаж здания, подземные парковки или другие защищённые конструкции.

‎Места, которые не подходят для укрытия:

‎– места под автотехникой (легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами);
‎– места под стенами домов, магазинов: от возможной взрывной волны сверху будут падать стёкла.

‎Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров.

#сирены #Казань #Татарстан
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