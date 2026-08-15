В Татарстане 15 августа ожидаются дожди и похолодание до +10..+15 градусов

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В пятницу, 15 августа, в республике прогнозируется облачная с прояснениями погода, временами дождь, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер западный и юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составила +5..+10 градусов, днем воздух прогреется лишь до +10..+15.

В Казани ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер западный и юго-западный, 6–11 м/с, порывы до 13 м/с. Днем в столице – +12..+14 градусов.