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Общество 15 августа 2026 06:00

В Татарстане 15 августа ожидаются дожди и похолодание до +10..+15 градусов

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В Татарстане 15 августа ожидаются дожди и похолодание до +10..+15 градусов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

В пятницу, 15 августа, в республике прогнозируется облачная с прояснениями погода, временами дождь, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер западный и юго-западный, 6–11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составила +5..+10 градусов, днем воздух прогреется лишь до +10..+15.

В Казани ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь. Ветер западный и юго-западный, 6–11 м/с, порывы до 13 м/с. Днем в столице – +12..+14 градусов.

#погода в рт
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