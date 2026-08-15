Создатели фильма «Я приду» запустили всероссийский проект семейных фотоархивов

Семейные снимки со всей страны собирают в рамках проекта «Моя бабушка в кино», созданного вокруг полнометражного фильма «Я приду», снятого в Казани режиссером Булатом Сабитовым. На сегодняшний день около 2 тыс. фотографий прислали жители разных регионов России, сообщил генеральный продюсер Денис Супрунов.

До конца августа к проекту может присоединиться любая семья. Для этого необходимо выбрать детскую фотографию с бабушкой или снимок своих детей с их бабушкой и загрузить его на сайте сбабушкойвкино.рф. Организаторы также ищут истории, стоящие за снимками: самую старшую бабушку, обладательницу самого старого семейного снимка, женщину, воспитавшую десять внуков, бабушку-врача или учительницу.

Супрунов отметил, что при запуске проекта думали прежде всего о семейных фотографиях, но теперь понимают, что самое ценное находится за пределами снимка. За каждой фотографией стоит судьба, и команда хочет найти эти истории и сохранить их.

По словам авторов проекта, Фильм «Я приду» рассказывает историю 16-летнего Тимофея, который сбегает из спецшколы, чтобы найти свою бабушку. Картина получила 8 наград на 19 кинофестивалях в шести странах, включая Гран-при «Зиланта» и приз «Алтын Минбар». Фильм создан при поддержке Минкультуры РТ. Всероссийский прокат начнется 8 октября 2026 года.

Организаторы приглашают жителей Татарстана присоединиться к проекту до конца августа и рассказывать истории своих бабушек.