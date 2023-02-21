Стала известна дата выхода сериала Федора Бондарчука «Актрисы»

Премьера нового сериала Фёдора Бондарчука «Актрисы» по сценарию Паулины Андреевой от Студии Валерия Тодоровского, «НМГ Студии» и Плюс Студии состоится 30 марта 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и «Кинопоиск». Производством 10-серийного драмеди занимаются «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселёва, а также команда первого сериала Фёдора Бондарчука «Псих»: оператор-постановщик Юрий Никогосов, композитор Игорь Вдовин и другие. Съемки проекта проходили в Москве и Подмосковье, а также в одном из главных театров страны — МХТ имени Чехова.

«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни актеров и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И как в актерской профессии — как мало в какой другой — тот, кто еще вчера был всем, завтра может стать никем. 10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдет три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени.

Главные роли в сериале «Актрисы» исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилев, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и Павел Попов.

Сериал «Актрисы» будет доступен эксклюзивно подписчикам онлайн-кинотеатров Wink и «Кинопоиск» с 30 марта 2023 года. Реклама. ПАО «Ростелеком».