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Общество 19 сентября 2026 15:43

Экс-заместитель главврача РКБ и глава Счётной палаты РТ проголосовали на выборах

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Экс-заместитель главврача РКБ и глава Счётной палаты РТ проголосовали на выборах
Фото: Администрация Лаишевского района РТ

Заслуженный врач РФ, более 40 лет проработавший заместителем главврача РКБ Татарстана, Раиса Гуслякова и председатель Счётной палаты РТ Алексей Демидов проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лаишевского района РТ.

Фото: Администрация Лаишевского района РТ

Напомним, что выборы проходят с 8:00 до 20:00 с 18-го по 20 сентября.

При наличии уважительного повода, например болезни или ухода за другим человеком, до 14:00 20 сентября можно подать заявление о дистанционном голосовании в участковую избирательную комиссию. Контакты своей УИК можно найти на сайте ЦИК России или на Госуслугах.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму
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