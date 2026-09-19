В ЦИК Татарстана организован информационно-ситуационный центр

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В дни голосования, 18, 19 и 20 сентября, на площадке Центральной избирательной комиссии Татарстана работает информационно-ситуационный центр. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В работе центра участвуют члены молодежного совета при Центризбиркоме республики – участники проекта «Атмосфера». Они в режиме реального времени отслеживают публикации о выборах, появляющиеся в СМИ, социальных сетях и мессенджерах, анализируют отзывы избирателей, сообщения об обстановке на избирательных участках, а также дают справочную информацию о голосовании по телефону.

В ЦИК Татарстана продолжает работать телефон горячей линии: 8 (843) 292-84-33. Кроме того, доступен бесплатный федеральный номер: 8 (800) 200-00-20.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по данным на 15.00 превысила 50%. В целом по России к 16.29 она составляет 39,25%.