Глава Верхнеуслонского района проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин принял участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва. Он проголосовал на избирательном участке №1244, расположенном в районном Доме культуры села Верхний Услон.
Евгений Варакин призвал жителей района последовать его примеру и принять участие в голосовании.
Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают до 20:00 20 сентября.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.