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Общество 19 сентября 2026 14:57

Глава Верхнеуслонского района проголосовал на выборах в Госдуму

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Глава Верхнеуслонского района проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин принял участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва. Он проголосовал на избирательном участке №1244, расположенном в районном Доме культуры села Верхний Услон.

Евгений Варакин призвал жителей района последовать его примеру и принять участие в голосовании.

Голосование проходит с 18 по 20 сентября. Избирательные участки работают до 20:00 20 сентября.

Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.

#Выборы-2026
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