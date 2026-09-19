Театр «Экият» показал премьеру спектакля «Айболит» от главрежа театра «Сказка»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Театр «Экият» представил премьеру нового сезона – спектакль «Айболит» от режиссера Дмитрия Шишанова (Дмитрий Ши).

«Всеми любимая сказка Корнея Чуковского оживает в нашем новом спектакле. Это история о доброте, смелости и настоящей дружбе. Вас ждет встреча с легендарным доктором, который вылечит всех. Но не обойдется и без испытаний: на пути героев встанет сам Бармалей!» – таким описанием встречает зрителей кукольного театра афиша и слегка лукавит.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Это действительно сказка Чуковского, и она действительно оживает на руках и в голосах артистов «Экият». Каждый зверь, каждый недуг и каждое лекарство от недуга обретает в спектакле собственную форму, не давая маленьким зрителям заскучать.

Основное театральное действие разбавляют песенные номера. Здесь нет той глубины образов, которой пугал в этом году на «Шомбай-фесте» спектакль «Тараканище», крупногабаритные декорации создают атмосферу детского мультфильма, а артисты насыщают каждую сцену юмором и действием.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Здесь все так же есть легендарный доктор и не менее легендарный злодей Бармалей, который обретает ультимативную форму. Только итог финального противостояния Бармалея и Айболита отдается на откуп родителям, ведь в момент самого накала страстей на просторах Лимпопо добрый доктор просыпается – вся эта безумная история оказывается всего лишь сном уставшего от бюрократии врача.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Роль Айболита во сне и наяву исполнил Эмиль Ерофеев, других врачей и животных на сцене воплотили Сергей Кузнецов (или Дилюс Хузяхметов), Наталья Егорова (или Юлия Василишина), Аделя Закирова и Эдгар Гайнуллин.

Художник-постановщик – Маргарита Панакова. Композитор – Ренат Шавалиев.

Режиссер спектакля – главреж Алтайского государственного театра кукол «Сказка» Дмитрий Шишанов.

В новом сезоне театр покажет «Солдата и Змея Горыныча» от режиссера Владимира Бирюкова, который в этом году удивил Казань «Зимней сказкой», а художественный руководитель «Экият» Ильгиз Зайниев готовит для зрителей целых три премьеры: «Приключения Винни-пуха», «По щучьему велению» и спектакль по одному из произведений Льва Толстого.

В октябре татарский кукольный театр отправится в «Большие гастроли» в Санкт-Петербург со спектаклями «Ханума», «Волк и семеро козлят», а также «Аленький цветочек».