Гендиректор «СИБУР-РТ» назвал голосование на выборах семейной традицией

Генеральный директор АО «СИБУР-РТ» Айрат Сафин проголосовал на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва и назвал участие в голосовании семейной традицией. Соответствующее видео опубликовал журнал «Идель».

«Традиционно на выборы приходим всей семьей, для того чтобы наши дети видели, что нам небезразлична судьба нашей страны», – подчеркнул топ-менеджер.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по данным на 15.00 превысила 50%. В целом по России к 17.14 она составляет 39,31%.

Видео: журнал «Идель».