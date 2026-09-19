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Политика 19 сентября 2026 14:29

Мощные взрывы прогремели в столице Саудовской Аравии

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В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремели несколько взрывов. До этого в городе было объявлено предупреждение о воздушной угрозе, передает Al Araby.

По сообщениям IRNA, причиной взрыва могла стать ракета, запущенная хуситами.

Напомним, что несколькими днями ранее началась новая фаза конфликта между йеменским движением хуситов, поддерживаемым Ираном, и коалицией стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. В последние дни хуситы активизировали удары по территории королевства, а также захватили остров Перим в устье Красного моря.

#саудовская аравия
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