Мощные взрывы прогремели в столице Саудовской Аравии

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремели несколько взрывов. До этого в городе было объявлено предупреждение о воздушной угрозе, передает Al Araby.

По сообщениям IRNA, причиной взрыва могла стать ракета, запущенная хуситами.

Напомним, что несколькими днями ранее началась новая фаза конфликта между йеменским движением хуситов, поддерживаемым Ираном, и коалицией стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. В последние дни хуситы активизировали удары по территории королевства, а также захватили остров Перим в устье Красного моря.