Жителям Татарстана на избирательных участках помогают 610 волонтеров

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В дни выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва на избирательных участках Татарстана работают в общей сложности 610 волонтеров. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

Добровольцы распределены по избирательным участкам в 14 городах республиканского значения и муниципальных районах Татарстана. Они помогают посетителям ориентироваться в помещениях для голосования, оказывают навигационную и организационную поддержку.

Как правило, особое внимание волонтеры уделяют пожилым и маломобильным гражданам, людям с инвалидностью, родителям с маленькими детьми, а также тем, кто впервые принимает участие в выборах. Добровольцы встречают избирателей у входа и сопровождают их до помещения для голосования, пояснили в ЦИК РТ.

Все обращения, направленные через цифровой сервис «Волонтер на избирательном участке», обработаны. Избиратели, заранее подавшие заявку через портал госуслуг, получили необходимую помощь непосредственно на своих участках, заверили в республиканском Центризбиркоме.

Завтра, 20 сентября, к добровольцам присоединятся волонтеры-медики. В Республиканской клинической больнице, городской клинической больнице №7 Казани и Госпитале для ветеранов войн пациентам будут помогать студенты Казанского государственного медицинского университета, прошедшие специальную подготовку. Этой категории добровольцев предстоит сопровождать избирателей от палат до помещений для голосования и обратно.

Волонтеры продолжат работу до завершения голосования 20 сентября. Их главная задача – быть рядом с избирателями и создавать условия, при которых каждый татарстанец сможет удобно и беспрепятственно реализовать свое избирательное право.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.