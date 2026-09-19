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Общество 19 сентября 2026 17:05

Минпросвещения РФ увеличило минимальную нагрузку на старшеклассников

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Минпросвещения РФ увеличило минимальную нагрузку на старшеклассников
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Министерство просвещения РФ приняло решение увеличить минимальную учебную нагрузку на учащихся 10-х и 11-х классов. Об этом со ссылкой на документы ведомства сообщает РИА Новости.

Сейчас общее число занятий за два года на одного обучающегося не может быть меньше 2170 и больше 2516 учебных часов.

Однако с 1 сентября 2027-го минимальный объем учебной нагрузки вырастет до 2312 часов. Максимальное количество занятий при этом останется прежним – 2516 часов.

Таким образом, в старших классах число занятий не будет превышать 37 учебных часов в неделю.

Ранее Минпросвещения России установило, что максимальная нагрузка первоклассников составит 21 час в неделю.

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#старшеклассники #минпросвещения рф
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