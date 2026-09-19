Никиты начали отказываться от отчеств Никитич и Никитична для детей

Россияне с именем Никита все чаще выбирают для детей отчества Никитович и Никитовна вместо нормативных форм Никитич и Никитична. Об этом сообщают «Вести».

В русском языке классическими считаются формы Никитич и Никитична. Однако некоторые родители при регистрации ребенка настаивают на вариантах Никитович и Никитовна, считая их более привычными для слуха.

В ЗАГСах такие случаи воспринимают как осознанный выбор родителей. Для регистрации нестандартной формы необходимо написать отдельное заявление и подтвердить, что указанный вариант не является ошибкой.

При этом законодательство не закрепляет конкретный суффикс для образования отчества. Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» устанавливают, что отчество присваивается ребенку по имени отца.

На этом основании отчества Никитович и Никитовна также могут быть официально зарегистрированы. Количество таких случаев, по данным «Вестей», увеличивается.