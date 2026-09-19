В Казани появились указатели к ближайшим избирательным участкам

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

На центральных улицах Казани 18, 19 и 20 сентября появятся указатели к ближайшим избирательным участкам. Информацию о расстоянии до участков разместят на остановках общественного транспорта и медиаэкранах города, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Для удобства навигации также переоборудуют световые пешеходные переходы.

Один из указателей уже установили на улице Карла Маркса, на остановке «ул. Гоголя». На медиаэкране показывают направление к избирательному участку в КНИТУ-КАИ и расстояние до него – 400 метров.

Указатели на центральных улицах Казани будут работать до завершения выборов депутатов Государственной думы РФ.