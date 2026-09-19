18 лет и первый голос: день рождения студент из Мамадыша встретил на выборах

Сегодня студенту второго курса Мамадышского политехнического колледжа Альмиру Тухватуллину исполнилось 18 лет. В день совершеннолетия он впервые принял участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ.

На избирательный участок Альмир пришел вместе с мамой. Для нее этот день также стал особенным – в этом году она впервые участвует в выборах в качестве наблюдателя.

От имени Мамадышского политехнического колледжа и отдела по делам молодежи и спорта Альмиру подарили футболку Министерства спорта России «Кросс нации». Молодой человек активно занимается спортом и накануне показал хорошие результаты на спортивном фестивале.

Кроме спорта, Альмир интересуется техникой. Он обучается по специальности «Техническое обслуживание», уже получил профессию электромонтера, а в этом году планирует освоить на вечерних курсах специальность сварщика.

«Сегодня для меня действительно особенный день: мне исполнилось 18 лет, и я впервые пришел на выборы. Честно говоря, немного волнительно, ведь это мой первый взрослый шаг и первая возможность самому выразить свою гражданскую позицию», – рассказал Альмир.

После окончания колледжа молодой человек планирует остаться в Мамадышском районе, работать и продолжить профессиональное развитие.