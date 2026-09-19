Участник СВО Сергей Бобров пришел на выборы в Заинском районе

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной / Сергей Бобров по центру

Участник специальной военной операции Сергей Бобров проголосовал на избирательном участке №1454 в деревне Старый Токмак Заинского района.

Сергей Бобров был мобилизован 30 сентября 2022 года. Он служил в составе инженерно-саперной роты. Во время службы получил ранение, сейчас находится в отпуске по ранению.

На выборы Сергей Бобров пришел, находясь дома. По его словам, о голосовании ему напомнил командир.

«Мне позвонил командир и сказал: „Сходи, проголосуй“. Я пришел и проголосовал. Сделал свой выбор», – рассказал Сергей Бобров.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки в Татарстане работают ежедневно с 08:00 до 20:00.