Инфекционист рассказала о местах с наибольшим количеством бактерий в офисе

Инфекционист Марият Мухина в беседе с «Абзацем» рассказала, что больше всего бактерий в офисе на клавиатурах, стационарных телефонах, дверных ручках и кнопках лифтов, а также на офисной посуде и системах кондиционирования.

По словам Мухиной, люди часто едят и пьют рядом с компьютерными принадлежностями, а потому на них остаются крошки, кожные частицы и следы косметики, являющиеся питательной средой для бактерий. Более того, при прикосновении к этим предметам на них переносятся новые бактерии с рук.

«Также опасны в офисе все стационарные и личные телефоны. На их поверхности накапливаются капельки слюны, частицы кожи, а также микробы из карманов или сумок. Сумка в этом случае служит отдельной камерой для размножения с высокой влажностью и температурой. Аналогично происходит и с дверными ручками, поручнями, кнопками лифтов: каждый сотрудник офиса оставляет на них свой "микробный след", стафилококки или кишечные бактерии», – рассказала инфекционист.

Опасность исходит и от кондиционеров и увлажнителей. Если не чистить фильтры, то в них могут появиться плесень или бактерии легионеллы, которые с потоком воздуха разносятся по всему помещению и могут вызывать инфекции.