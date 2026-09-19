Явка на выборах в Госдуму по России достигла 39,13%

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Явка на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва на 16.11 по московскому времени достигла 39,13%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России.

«Ход голосования по федеральному округу – 39,13%», – сказано в сообщении пресс-службы ЦИК.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.