news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 19 сентября 2026 15:55

На избирательных участках в РТ работают более 1000 пунктов вакцинации от гриппа

Читайте нас в
На избирательных участках в РТ работают более 1000 пунктов вакцинации от гриппа
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На избирательных участках в РТ развернуто 1053 пункта вакцинации от гриппа. На них дежурят 836 медицинских бригад. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним, что выборы проходят с 18-го по 20 сентября с 8:00 до 20:00. У всех желающих жителей Татарстана есть возможность совместить посещение участка с профилактической прививкой.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Привиться от инфекции рекомендуется пожилым и людям с хроническими заболеваниями, а также медработникам и педагогам. Перед прививкой пациента проверяют на наличие противопоказаний.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всего в Татарстан завезли 340 тысяч доз вакцин против гриппа. Состав препаратов подобран так, чтобы создать иммунитет против штаммов гриппа, циркулирующих именно в этом сезоне.

#минздрав татарстана #Выборы-2026 #выборы в госдуму
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Кассовое освоение нацпроектов в Татарстане составило более 60%

19 сентября 2026
Розыгрыш iPhone и автомобилей: как проходит фотоконкурс «Всей семьей на выборы»

Розыгрыш iPhone и автомобилей: как проходит фотоконкурс «Всей семьей на выборы»

19 сентября 2026
Новости партнеров