На избирательных участках в РТ работают более 1000 пунктов вакцинации от гриппа

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На избирательных участках в РТ развернуто 1053 пункта вакцинации от гриппа. На них дежурят 836 медицинских бригад. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним, что выборы проходят с 18-го по 20 сентября с 8:00 до 20:00. У всех желающих жителей Татарстана есть возможность совместить посещение участка с профилактической прививкой.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Привиться от инфекции рекомендуется пожилым и людям с хроническими заболеваниями, а также медработникам и педагогам. Перед прививкой пациента проверяют на наличие противопоказаний.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Всего в Татарстан завезли 340 тысяч доз вакцин против гриппа. Состав препаратов подобран так, чтобы создать иммунитет против штаммов гриппа, циркулирующих именно в этом сезоне.