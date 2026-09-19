В Татарстане на фестивале «Время молодых» открыли площадку быстрых свиданий

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В рамках мультиформатного республиканского фестиваля «Время молодых» в Казани открылось креативное пространство живого общения «Не стесняйся, проявляйся!», организованное молодежными журналами «Идел» и «Идель».

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Здесь гости фестиваля могут познакомиться друг с другом, заявить о себе и стать частью большого сообщества молодежи Татарстана. Ключевым событием площадки стали быстрые свидания, разделенные на семь этапов. Формат оказался самым востребованным среди гостей фестиваля.

Всего в быстрых знакомствах приняли участие около 100 студентов, которые смогли пообщаться, обменяться контактами и познакомиться в офлайн-формате.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В зоне интерактивов участники заполняли короткую анкету о себе, делали фотографии у организаторов и размещали их на специальной доске знакомств.

Кроме того, на площадке была организована выездная студия «Голос в будущее», где гости фестиваля вставали перед камерой и записывали признания в любви к Республике Татарстан.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В своих видеообращениях ораторы обращали внимание на ключевые преимущества региона: высокое качество жизни, комфортную инфраструктуру, развитую студенческую среду. Помимо прочего, звучали заявления, что в Татарстане самые лучшие люди и самая вкусная еда.

Фестиваль «Время молодых» объединил 52 тыс. участников. Он прошел в первый день голосования одновременно сразу в девяти городах республики: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Иннополисе, Альметьевске, Елабуге, Чистополе, Зеленодольске и Лениногорске. Девиз мероприятия был сформулирован следующим образом: «Добро пожаловать в студенчество Татарстана».

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Собравшихся поприветствовал Раис РТ Рустам Минниханов. Он выступил у Центра семьи «Казан» в столице республики (в остальных восьми городах было организовано прямое включение).

«Многие из вас сегодня впервые приняли участие в выборах. Вы проголосовали за судьбу нашей большой страны, родной республики и свое собственное будущее. Отрадно, что в непростое время молодежь Татарстана остается сплоченной и проявляет активную жизненную позицию. Ваша энергия, талант и смелые идеи уже сейчас формируют основу развития родной республики и великой России. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», – заявил, в частности, руководитель региона.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по данным на 15.00 превысила 50%. В целом по России к 17.29 она составляет 39,34%.