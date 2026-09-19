В дни выборов портреты выдающихся жителей РТ разместили на «Ак Барс Арене»

Фото: © Сергей Туганов

В дни выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва на медиафасаде казанского стадиона «Ак Барс Арена» разместили фотографии лауреатов Электронной доски почета Республики Татарстан. Инсталляцию дополняет российский триколор.

Среди занесенных на Электронную доску почета – промышленники, аграрии, врачи, учителя, работники культуры и спорта, внесшие вклад в развитие региона.

Учредил Электронную доску почета Татарстана своим указом от 1 мая этого года Раис РТ Рустам Минниханов. Инициатива призвана отметить профессиональные достижения жителей республики, их добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие региона.

На платформе размещены более 15 тыс. работников, которые представляют свыше 4,9 тыс. предприятий Татарстана. Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте. «Это очень правильно. Человек труда – он должен быть в авторитете», – акцентировал позднее руководитель республики.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по данным на 15.00 превысила 50%. В целом по России к 18.00 она достигла 39,35%.