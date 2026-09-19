Патриотическую акцию «Мы – сила России» запустили в Татарстане

Фото: © Сергей Туганов

В дни выборов, 18, 19 и 20 сентября, в Татарстане проходит патриотическая акция «Мы – сила России». В эти дни на избирательных участках каждый гражданин, отдавший голос, может сделать памятный снимок с флагом Российской Федерации.

Главная цель федеральной акции – популяризация государственной символики и выражение патриотических чувств граждан в дни выборов депутатов Государственной Думы, поясняют ее организаторы.

Фото: © Сергей Туганов

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.

В Татарстане явка по данным на 15.00 превысила 50%. В целом по России к 18.00 она достигла 39,35%.